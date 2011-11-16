«Укрзализныця» намерена в 2012 году заменить поезд «Кременчуг - Москва»

Государственная администрация железных дорог «Укрзализныця» планирует в 2012 году вместо поезда «Кременчуг — Москва» назначить двугрупный поезд «Кременчуг - Полтава — Москва».

Об этом говорится в пресс-релизе «Укрзализныци», переданном УНИАН.

На сегодня поезд «Кременчуг — Москва» курсирует через Бахмач по тепловозному направлению. Поезд «Кременчуг — Полтава — Москва» будет следовать по новому электрифицированному участку Полтава-Кременчуг-Бурты.

Благодаря программе электрификации «Укрзализныця» планирует разделить грузовое и пассажирское движение, создав национальные коридоры скоростного движения, предназначенные для скоростных пассажирских поездов производства «Шкода» и «Хюндай».

«При электрификации возрастет скорость движения и вес поезда, а вместе с тем, и пропускная способность железных дорог, значительно улучшится экологическое состояние в районе прохождения железных дорог», - отметил начальник Главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци» Виталий МАКСИМЧУК.

По данным официального сайта «Укрзализныци», поезд «Кременчуг — Москва» отправляется по нечетным дням. Время в пути — 17 часов 25 минут.

Справка УНИАН. Электрифицированный участок железной дороги Полтава-Кременчуг-Бурты протяженностью 94 км был открыт 15 ноября 2011 года. Направление Полтава — Кременчуг является частью стратегически важного железнодорожного хода Тополи — Купянск — Основа — Люботин — Полтава — Кременчуг — Бурты — Користивка — Знаменка, далее — Одесса и Николаев для осуществления транзитных перевозок в направлении с Востока до портов на Черном море.

На Южной железной дороге направлениями с преимущественно пассажирскими ходами и отклонением от грузового движения будут: «Киев - Гребенка - Ромодан - Полтава - Красноград - Лозовая – Крым»; «Киев - Красноград - Мерефа – Харьков»; »Киев - Красноград – Днепропетровск»; «Киев - Лозовая – Донецк»; «Белгород (РФ) - Казачья Лопань - Харьков - Лозовая - Крым (Кавказ)».