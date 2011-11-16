Гендиректор УЗ поблагодарил энергетиков за помощь в электрификации 2-х стратегических направлений

Генеральный директор Укрзализныци Владимир Козак поблагодарил Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Национальную комиссию регулирования энергетики Украины, АК "Харьковоблэнерго" и ОАО "Полтаваоблэнерго" за содействие в выполнении работ по электрификации направлений Полтава-Кременчуг-Бурты и Полтава-Красноград-Лозовая-Донецк. При открытии электрифицированного участка Полтава-Кременчуг-Бурты, которое состоялось 15 ноября, гендиректор отметил, что такой большой объем работ в очень сжатые сроки удалось выполнить оставь благодаря слаженной работе, взаимоподдержке всей команды специалистов.

Электрификация участка Полтава - Кременчуг выполнена без строительства стационарных тяговых подстанций в комплексе с внешним энергоснабжением, а с установкой передвижных тяговых подстанций на станциях Кременчуг и Кобеляки.

Как сообщил Владимир Козак, "Харьковоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго" активно содействовали в подключении тяговых подстанций и переоборудовании переходов линий электропередач, принадлежащих облэнерго, через пути. Также облэнерго оказывают максимальную помощь в решении технических вопросов в подготовке к подключению на направлении Полтава-Красноград-Лозовая-Донецк стационарных тяговых подстанций на станциях Красноград, Сахновщина и Карловка, где сейчас ведутся работы по электрификации и подготовки к скоростному движению.

По словам генерального директора Укрзализныци, электрификация стратегических грузовых, пассажирских и совмещенных направлений осуществляется при поддержке высшего руководства государства.

«Больше, чем полгода назад, перед железнодорожниками стоит задача об электрификации участка Полтава-Кременчуг. У нас было очень мало времени и много проблем. И только почувствовав поддержку своей команды железнодорожников, я вышел с этим предложением на вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова, и получил полное одобрение реализации этого проекта. Также отмечу, что такие проекты невозможно реализовывать самостоятельно. Сегодняшнее открытие - это результат совместных усилий всей команды, которую создал и возглавил Президент Украины Виктор Федорович Янукович. Благодаря полному взаимопониманию мы смогли выполнить такие масштабные проекты », - отметил Владимир Козак во время открытия электрифицированного участка Полтава-Кременчуг-Бурты.

Справка. Эксплуатационная длина электрифицированного направления Полтава - Кременчуг-Бурты на участке Малая Перещепинская - Новые Санжары - Кременчуг составляет это 94 км. Здесь проложено 88,6 км низковольтных и высоковольтных кабелей для перестройки энергетики станций, остановочных платформ и переездов, 93 км двокабельнои магистрали связи и 546,6 км кабеля СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки).

Направление Полтава - Кременчуг является частью стратегически важного железнодорожного хода Тополи - Купянск - Основа - Люботин - Полтава - Кременчуг - Бурты - Користовка - Знаменка (далее Одесса, Николаев) для осуществления перевозок транзитных грузов в направлении с Востока в черноморские порты для дальнейшего их транспортировки морем. Электрификация участка Полтава - Кременчуг является необходимым условием разграничению грузового и пассажирского движения с целью внедрения скоростных пассажирских поездов.