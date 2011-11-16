В. Козак наградил железнодорожников за доблестный труд по запуску электрифицированного хода Полтава - Кременчуг

При открытии электрифицированного участка Полтава-Кременчуг-Бурты, которое состоялось 15 ноября, генеральный директор Укрзализныци Владимир Козак подчеркнул вклад в электрификацию этого участка каждого из коллективов всех железных дорог Украины.

В частности, за весомый вклад в обеспечение выполнения комплекса работ по электрификации участка Полтава - Кременчуг и проявленный высокий профессионализм Владимир Козак вручил отраслевые награды:

знак «Почетный железнодорожник» первому заместителю начальника службы сигнализации и связи Степану Каменеву и заместителю начальника службы пути по капитальным работам Владимиру Лялькову; знак "Железнодорожная Слава» III степени исполнителю работ строительно-монтажного поезда № 685 Алексею Квачу, электромонтеру по ремонту воздушных линий электропередачи Кременчугской дистанции электроснабжения Владимиру Кондратию и поездному диспетчеру службы перевозок Евгению Щербакову. На торжествах по случаю открытия электрифицированного участка также ряд железнодорожников получили государственные награды, от вице-премьер-министра Украины - Министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова. Указом Президента Украины Виктора Януковича присвоено почетное звание "Заслуженный работник транспорта Украины" начальнику Гребенковской дистанции сигнализации и связи Ивану Маличенко, "Медаль за труд и доблесть" получил бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Кременчугской дистанции пути Южной железной дороги Сергей Тристан .

За весомый вклад в обеспечение развития железнодорожного транспорта и выполнение комплекса работ по электрификации участка Полтава-Кременчуг объявлена благодарность Премьер-министра Украины Николая Азарова трудовым коллективам Полтавской дистанции пути, строительно-монтажного поезда № 685, Гребенковской дистанции сигнализации и связи.