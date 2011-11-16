«Укрзализныця» до 1 марта 2012 г. электрифицирует участок Полтава-Лозовая

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует до 1 марта 2012 года электрифицировать участок Полтава-Лозовая протяженностью 176 км.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

«До 1 марта 2012 года будет электрифицировано 176 км участка Полтава-Лозовая. Выполнение этих работ позволит соединить 1,5-тысячный маршрут Львов-Киев-Полтава-Донецк для скоростных поездов», - цитирует пресс-служба генерального директора ведомства Владимира КОЗАКА.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года «Укрзализныця» утвердила программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы стоимостью свыше 17 млрд. грн., которая предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.

Планируется, что срок окупаемости инвестиций в программу электрификации железных дорог составит более восьми лет.

Согласно программе, в 2012 году будет электрифицирован участок Полтава - Красноград - Лозовая (176 км), в 2013-2016 годах — участок Долинская - Николаев - Херсон-Вадим-Джанкой (394 км), в 2013 году — участок Николаев - Колосовка (105 км).

На сегодня в Украине электрифицировано 45,5% общей эксплуатационной протяженности железных дорог, доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.