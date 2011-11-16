«Укрзализныця» оборудует станции национального транскоридора новыми платформами

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» намерена оборудовать станции, расположенные вдоль электрифицированного национального скоростного транспортного коридора, специальными платформами, которые позволят гарантировать ожидающим поезда пассажирам безопасность и сервис.

Как говорится в сообщении «Укрзализныци», переданном УНИАН, в частности, новые специальные платформы для ожидания поездов вводятся Южной железной дорогой на участках, где проводится электрификация и которые формируют национальный коридор скоростного движения.

«Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК рекомендовал такие платформы для обустройства всех остановочных пунктов национального транспортного скоростного коридора», - сообщает пресс-служба ведомства.

Новые платформы, в частности, предусматривают специальные павильоны, которые позволяют пассажирам укрыться от непогоды и защищают от мощных потоков воздуха, создаваемых поездом, который проходит со скоростью более 140 км/час.

Также такие платформы оборудуются современными системами спутниковой навигации, которые позволяют заранее извещать людей о прохождении скоростного поезда.

Кроме того, на всем электрифицируемом скоростном направлении Полтава - Красноград — Лозовая впервые в Украине будет построен единый технологический микропроцессорный комплекс, включающий централизацию стрелок и сигналов на станциях, автоблокировки с тональными рельсовыми цепями на перегонах и диспетчерскую централизацию, а также — будут модернизированы 12 переездов в местах пересечения железнодорожных путей с автомобильными дорогами.

Как сообщал УНИАН, участок Полтава — Красноград — Лозовая протяженностью 176 км планируется электрифицировать до марта 2012 года.

Справка УНИАН. Программа электрификации железных дорог Украины на 2012-2016 годы стоимостью более 17 млрд. грн. была принята в 2011 году. Она предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.

На сегодня в Украине электрифицировано 45,5% общей эксплуатационной протяженности железных дорог, доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.