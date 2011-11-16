Предприятия транспорта за 10 мес. увеличили грузоперевозки на 7,9% - до 666,1 млн. т

За январь-октябрь 2011 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 666,1 млн. тонн грузов, что на 7,9% больше, чем за январь-октябрь 2011 г.

Как сообщает Государственная служба статистики, грузооборот в январе-октябре вырос на 7,3% - до 353,4 млрд. т/км.

Грузооборот железнодорожного транспорта за 10 месяцев 2011 года вырос на 11,5%. В частности, на Приднепровской железной дороге грузооборот вырос на 15,2%, Одесской — на 14,8%, Львовской - на 13,3%, Донецкой — на 9,9%, Юго-Западной - на 9,2%, Южной - на 1,4%.

На трубопроводном транспорте грузооборот увеличился на 4,4%, на авиационном транспорте — на 1,3%. Грузооборот на морском транспорте сократился на 0,1%, на речном — на 40%.

Как сообщалось, за январь-сентябрь 2011 г. предприятия транспорта Украины увеличили перевозку грузов на 8,4% - до 594,2 млн. тонн. Грузооборот за девять месяцев 2011 года вырос на 7,4% - до 314,7 млрд. т/км.