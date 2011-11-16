Железные дороги за 10 мес. увеличили перевозки грузов на 8% - до 387 млн. тонн.

Железные дороги Украины в январе-октябре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 386,7 млн. тонн.

Как сообщает Госстат Украины, грузооборот железнодорожного транспорта за 10 месяцев вырос на 11,5% - до 20,004 млрд. т/км.

Отправка грузов на Юго-Западной ЖД выросла на 15,7%, Одесской - на 13,9%, Львовской - на 12,6%, Донецкой - на 7,8%, Приднепровской - на 5,9%, Южной - на 5,0%.

В частности, отправка по железной дороге химических и минеральных удобрений выросла на 43,9%, строительных материалов - на 14,9%, кокса - на 10,0%, черных металлов - на 9,5%, лома черных металлов - на 8,1%, лесных грузов - на 7,4%, каменного угля - на 6,8%, железной и марганцевой руды - на 5,8%, отправка цемента - на 5,0%.

В то же время, снизилась отправка зерна и продуктов помола - на 0,5%, нефти и нефтепродуктов - на 4,0%.

Кроме того, по данным Госстата, пассажирские железнодорожные перевозки с учетом перевозок городской электричкой в январе-октябре т.г. увеличились на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года - до 362,4 млн. пассажиров.

Как сообщалось, в январе-октябре 2011 г. предприятия транспорта Украины увеличили перевозки грузов на 7,9% - до 666,1 млн. тонн грузов. Грузооборот в январе-октябре вырос на 7,3% - до 353,4 млрд. т/км.