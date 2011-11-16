Грузоперевозки морским и речным флотом за 10 мес. упали на 11,4% - до 8,2 млн. тонн

Морской и речной торговый флот Украины в январе-октябре 2011 года снизил перевозки грузов на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года - до 8,2 млн. тонн.

Как сообщает Госкомстат Украины, в частности, перевозки грузов речным транспортом снизились на 17,8%, морским транспортом — на 0,4%.

Зарубежные перевозки грузов речным транспортом снизились на 34,6%, морским транспортом — на 0,9%.

В то же время, переработка грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах выросла на 2,4% - до 131,4 млн. тонн. Переработка грузов внутреннего сообщения увеличилась на 13,8%, импортных — на 11,0%, транзитных — на 12,4%. переработка экспортных грузов сократилась на 5,3%.

Количество обработанных судов уменьшилась на 4,9% - до 13,4 тыс. единиц.

Перевозки пассажиров водным транспортом за 10 месяцев 2011 года выросли на 6,7% - до 7,2 млн. человек. В частности, перевозки пассажиров морским транспортом выросли на 7,2%, при этом предприятия Севастополя выполнили 81,2% общих объемов морских пассажирских перевозок. Зарубежные морские перевозки пассажиров выросли на 23,1%.

Перевозки пассажиров речным транспортом в январе-октябре 2011 года выросли на 3,6%, в том числе зарубежные перевозки выросли на 66,7%.

Как сообщалось, в январе-октябре 2011 г. предприятия транспорта Украины увеличили перевозки грузов на 7,9% - до 666,1 млн. тонн грузов. Грузооборот в январе-октябре вырос на 7,3% - до 353,4 млрд. т/км.