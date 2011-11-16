Автотранспорт за 10 мес. увеличил грузовые перевозки на 14,2% - до 145,8 млн. тонн

Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями, в январе-октябре 2011 года увеличили перевозки грузов на 14,2% - до 145,8 млн. тонн.

Как сообщает Госстат Украины, грузооборот автомобильного транспорта снизился на 0,3% - до 31,6 млрд. т/км, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом за 10 месяцев текущего года сократились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 3 млрд. пассажиров.

При этом автомобильные перевозки пассажиров частными предпринимателями снизились на 7,9%.

Как сообщалось, в январе-октябре 2011 г. предприятия транспорта Украины увеличили перевозки грузов на 7,9% - до 666,1 млн. тонн грузов. Грузооборот в январе-октябре вырос на 7,3% - до 353,4 млрд. т/км.