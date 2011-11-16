В Украине пассажирские перевозки за 10 месяцев выросли на 2,4%

В Украине пассажирские перевозки в январе-октябре 2011 года выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 5,8 млрд. человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины.

Самый значительный рост пассажирских перевозок зафиксирован на авиационном транспорте, где перевозки пассажиров выросли на 23,6% - до 6,5 млн. человек.

В целом увеличение пассажирских перевозок зафиксировано на всех видах транспорта, за исключением автомобильного транспорта, где перевозки пассажиров в целом снизились на 2,5% - до 3,02 млрд. человек, а автомобильные перевозки пассажиров частными предпринимателями снизились на 7,9%.

Пассажирские железнодорожные перевозки с учетом перевозок городской электричкой в январе-октябре увеличились на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года — до 362,4 млн. человек.

В частности, отправка пассажиров выросла на Львовской железной дороге — на 2,1%, Одесской — на 1,6%, Приднепровской — на 0,8%, Юго-Западной — на 0,6%, Южной — на 0,1%. Перевозки пассажиров на Донецкой ж/д сократились на 1,9%.

Перевозки пассажиров морским транспортом за 10 месяцев 2011 года выросли на 7,2%, перевозки речным транспортом выросли на 3,6%.

Перевозки пассажиров метрополитеном в январе-октябре выросли на 2,7% - до 639, 6 млн. человек. Перевозки трамваями и троллейбусами выросли на 12,3% - до 657 млн. и 1,107 млрд. человек соответственно.

Как сообщал УНИАН, за 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 6,8 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 129,8 млрд. пасс./км, что соответственно на 6% и 0,2% меньше объемов 2009 г.