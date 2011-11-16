УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов

Новосозданное госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) намерено объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением для усовершенствования системы управления грузовым подвижным составом.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», в частности, объединение владельцев грузовых полувагонов под управлением УТЛЦ позволит максимально эффективно настроить работу украинских вагонов за пределами Украины.

Планируется, что УТЛЦ создаст общий пул, в который войдут вагоны существующих и новых операторских компаний, а также - подвижной состав частных операторов. Этот единый парк будет управляться из единого диспетчерского центра.

Объединение владельцев грузового состава будет проводиться на основе тарифной политики.

«Сейчас мы уже ведем переговоры об условиях, на которые согласятся владельцы частных вагонов. Если мы обеспечим доходность и будем эффективно использовать вагон, то, уверен, все выиграют от создания единого пула», - сообщил начальник УТЛЦ Владимир ИВАЩУК.

Он также отметил, что сегодня украинские грузовые вагоны - практически единственные на территории СНГ, которые остаются в инвентарном парке, тогда как все остальные вагоны имеют владельцев. В результате украинские полувагоны может использовать любая страна СНГ как вагоны общего пользования, тогда как вагоны других стран имеют владельцев.

«Украинские железнодорожники не могут грузить российский вагон без разрешения владельца, а украинский вагон в России или другой стране СНГ по-прежнему идет под погрузку. В среднем украинский вагон остается на территории России 18,5 суток, а российский в Украине - 5-5,5 суток. Это приводит к дефициту грузовых вагонов в Украине», - отметил В. ИВАЩУК.

По информации «Укрзализныци», за рубежом постоянно находится около 15% украинского инвентарного парка грузовых вагонов.

«Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, - наш вагон инвентарного парка выходит за пределы страны. И учитывая, что он чрезвычайно дешевый, другие железнодорожные администрации эксплуатируют его, пока не наступает время ремонта. Страдают от этого внутригосударственные перевозки. Мы ведь где-то на 15-20% не в состоянии удовлетворить заявки на перевозку, поступающие от грузовладельцев», - отметил В.ИВАЩУК.

Справка УНИАН. В инвентарном парке «Укрзализныци» в рабочем состоянии находятся 47,7 тыс. полувагонов, из которых около 7 тыс. постоянно находятся в странах СНГ, в том числе 3 тыс. - в Российской Федерации.