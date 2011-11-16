ЗАЗ поставит Фонду соцстрахования 205 автомобилей для инвалидов

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) стал победителем открытых торгов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины на поставку 205 легковых автомобилей (для инвалидов, базовая модель).

Об этом сказано в сообщении Фонда соцстрахования, опубликованном на официальном интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость закупаемых автомобилей составляет 11 млн. 787,5 тыс. грн. Дата договора – 10 ноября 2011 года. Срок поставки – до конца 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года «ЗАЗ» стал победителем открытых торгов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины на поставку 259 легковых автомобилей (для инвалидов, модели с ручным управлением) на общую сумму 16 млн. 947,350 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.