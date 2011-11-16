В Харьковской области перевозки грузов выросли, пассажиров – снизились

В Харьковской области за январь-октябрь 2011 г. всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 33,5 млн. т грузов – на 3,5% больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики в Харьковской области.

За отчетный период грузооборот составил 19371,6 млн. т/км, объем грузовой работы увеличился на 2,9%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 3,9%.

На Южной железной дороге за отчетный период общая погрузка увеличилась на 5% и составила 24,3 млн. т. грузов. Отправление грузов увеличилось по таким позициям номенклатуры: руды железной и марганцевой – на 6,9%, черных металлов – на 17,9%, лома черных металлов – на 11,3%, лесных грузов – на 10,2%, химических и минеральных удобрений – в 2,7 раза, строительных материалов – на 24,1%. При этом сократилось отправление кокса – на 11,7%, угля каменного – на 38,5%, зерна и продуктов перемола – на 18,5%, нефти и нефтепродуктов – на 12,3%, цемента – на 1,8%.

Автомобильным транспортом (с учетом объемов предпринимателей-физических лиц) за январь-октябрь 2011 г. перевезено 9,2 млн. т грузов – на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот уменьшился на 4,3% – до 2235,6 млн. т/км.

По области за январь-октябрь 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перевезенных всеми видами пассажирского транспорта пассажиров уменьшилось на 2,1% – до 508,4 млн. человек. Объем выполненной пассажирской работы уменьшился на 1,5% – до 9350,5 млн. пасс./км.

За отчетный период Южная железная дорога отправила 56,1 млн. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 5701,6 млн. пасс./км. По сравнению с январем-октябрем 2010 г. отправка пассажиров увеличилась на 0,2%, пассажирооборот уменьшился на 0,4%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 103,8 млн. пассажиров – на 16,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года; услугами перевозчиков-юридических лиц воспользовалось 78,7 млн. пассажиров – больше на 1,2%. Субъекты малого бизнеса-физические лица за январь-октябрь 2011 г. перевезли 25,1 млн. пассажиров – на 46,4% меньше.

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией за отчетный период отправлено 135,8 тыс. пассажиров, в том числе по международному сообщению – 103,3 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отправка пассажиров в целом увеличились в 1,3 раза, по международному сообщению – в 1,3 раза.

Харьковский метрополитен за январь-октябрь 2011 г. перевез 206,1 млн. пассажиров, в том числе бесплатно – 40,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перевезенных в метро пассажиров увеличилось на 3,6 млн. (на 1,8%), а количество пассажиров, перевезенных бесплатно, увеличилось на 2,9%.

Трамваями и троллейбусами Харькова в целом перевезено 142,4 млн. пассажиров – на 4,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Доля льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 67,7% – 96,5 млн. пассажиров.