84% населения Украины имеют мобильный телефон - исследование

Подавляющее большинство населения Украины - 84% - имеют мобильный телефон, не используют аппарат мобильной связи 16% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Research & Branding Group, обнародованные на сайте компании.

Согласно исследованию, 88% владеют одним телефоном, каждый десятый респондент имеет два телефона, и только 1,5% украинцев используют больше двух мобильных телефонов.

89% украинцев используют простой мобильный телефон, 7% - смартфон/коммуникатор, и 3% одновременно владеют простым мобильным телефоном и смартфоном.

77% украинцев отдают предпочтение моноблоку как типу корпуса телефона, 13% - предпочитают раскладной корпус, 6% - слайдер.

Самой популярной у украинцев является обычная клавиатура, ей отдают предпочтение 87% респондентов, экранная (или виртуальная) клавиатура (сенсорный экран) популярна у 9% украинцев.

Исследование общественного мнения населения Украины относительно изучения отношения украинцев к мобильному телефону было проведено в период с 27 октября по 7 ноября 2011 года компанией Research & Branding Group методом личного интервью в 24 областях Украины и АР Крым. Объем выборочной совокупности составил 2079 человек. Ожидаемая средняя погрешность выборки составляет +/- 2,2%.

Справка УНИАН. Компания Research & Branding Group - группа компаний в области исследований рынка и рекламной деятельности.