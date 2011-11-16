Количество абонентов мобильной связи «Укртелекома» выросло на 4,3%

Количество абонентов мобильной связи компании «Укртелеком» в октябре выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3%, или на 29,9 тыс. и составило 727,2 тысяч пользователей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, «после тщательной проверки» в начале лета абонентской базы и исключения из нее неактивных пользователей, количество клиентов мобильной связи «Укртелекома» «растет уже четвертый месяц». За этот период абонентами компании стали 100 тысяч новых пользователей.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Чистый убыток «Укртелекома» за три квартала 2011 года составил более 210,16 млн. грн., общий доход компании (с НДС) от всех видов деятельности - 6005,9 млн. грн.

Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 098 физическим и юридическим лицам.