Авиатранспорт Украины увеличил транспортировку грузов на 8,7%

Перевозки грузов авиационным транспортом Украины в январе-октябре 2011 года выросли на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до 75,9 тыс. тонн.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, грузооборот авиационного транспорта за 10 месяцев 2011 года вырос на 1,3% по сравнению с январем-октябрем 2010 года — до 309,8 млн. т/км.

Также Госстат сообщает, что пассажирские авиационные перевозки за 10 месяцев 2011 года выросли на 23,6% - до 6,5 млн. пассажиров.

Как сообщалось, в январе-октябре 2011 г. предприятия транспорта Украины увеличили перевозки грузов на 7,9% - до 666,1 млн. тонн грузов. Грузооборот в январе-октябре вырос на 7,3% - до 353,4 млрд. т/км.