"Мегатрейд" стал дистрибутором оборудования и ПО NetApp

Компания "Мегатрейд" и корпорация NetApp подписали соглашение о дистрибуции оборудования и программного обеспечения NetApp для построения систем хранения данных на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Мегатрейд".

Получив статус авторизованного дистрибутора NetApp, "Мегатрейд" планирует поставлять украинским потребителям системы хранения данных NetApp, предназначенные как для предприятий малого/среднего бизнеса, так и для крупных корпоративных заказчиков.

С целью развития рынка по решениям NetApp, "Мегатрейд" и NetApp планируют совместно реализовывать маркетинговые мероприятия: специальные промо-программы, семинары и конференции.

Унифицированная архитектура систем хранения NetApp позволяет использовать единый набор процессов и программных средств на всех уровнях. Это снижает расходы на администрирование и упрощает развертывание новых сервисов на уровне предприятия. Все системы хранения NetApp работают под управлением операционной системы Data ONTAP и используют фирменную файловую систему WAFL.

Справка УНИАН. Компания "Мегатрейд" - крупнейший украинский специализированный дистрибутор комплексных ИТ-решений.

Компания NetApp создает инновационные решения для хранения и управления данными. Оборот компании по итогам 2011 финансового года составил 5,1 млрд. долл. США.