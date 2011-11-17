В Донецке водитель «Toyota Sequoia» насмерть сбил на остановке двух человек

В Куйбышевском районе Донецка водитель автомобиля «Toyota Sequoia» насмерть сбил двух человек на остановке.

Как сообщает газета «Сегодня» (№ 258), трагедия случилась 15 ноября в 15.50.

«Водитель не справился с управлением, переехал встречную полосу, выехал на тротуар противоположной части дороги, где и совершил наезд. Погибла женщина 1974 года рождения и мужчина 1954 года рождения», говорится в сводке облГАИ.

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Второй жертвой стал 57-летний мужчина, Его родной брат в момент аварии находился рядом и уцелел, просто сделав шаг в другую сторону.

Виновник ДТП, 29-летний дончанин после аварии вышел из автомобиля, начал звонить по телефону, и к нему приехали две девушки и адвокат.

Адвокат, по словам свидетелей, сказал ему: «Говорить будешь, что в момент аварии ты потерял сознание».

Очевидцы рассмотрели, что машина мчалась на большой скорости, более 100 км/ч.

Собравшиеся на месте ДТП несколько десятков человек хотели устроить самосуд, они говорили, что виновник - сын директора одного из комбикормовых заводов области.

Милиция отказалась называть «Сегодня» имя водителя. «По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (от 5 до 10 лет лишения свободы). Сейчас проводятся многочисленные экспертизы. Только после этого можно будет заявлять о причинах этой аварии, и кто в ней виновен», - пояснил начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Донецкой области Игорь ДЕМИН.