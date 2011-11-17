В Винницкой области за 10 месяцев грузоперевозки выросли на 23%

В Винницкой области за 10 месяцев объем грузоперевозок вырос на 23%, пассажироперевозок – сократился на 3%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Винницкой области.

В частности, с начала года перевезено 13,581 млн. тонн грузов, из них 10,259 млн. тонн перевезено железнодорожным транспортом и 3,322 млн. тонн – автомобильным.

Объемы перевозки железнодорожным транспортом увеличились на 23%, автомобильным – на 22,8%. Грузооборот за 10 месяцев увеличился на 12,2%.

За отчетный период транспортным комплексом Винницкой области было перевезено 203,086 млн. пассажиров, что на 3% меньше, чем за 10 месяцев 2010 года. В том числе перевозки железнодорожным транспортом сократились на 5,2% - до 26,083 млн. пассажиров, автомобильным – 1,2% - до 82,192 млн. пассажиров, троллейбусным – на 6,1% - до 49,5 млн. пассажиров, трамваями - на 0,9% - до 45,3 млн. пассажиров. Пассажирооборот за 10 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличился на 0,9%.