На Прикарпатье за 10 месяцев грузоперевозки выросли на 28%

В Ивано-Франковской области за январь-октябрь 2011 года перевезено 6,3 млн. тонн грузов, что на 28,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года; грузооборот вырос на 13,3% и составил 1786,8 млн. т/км.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

По их данным, железнодорожным транспортом отправлено 3,7 млн. т грузов, что на 41,9% больше объемов соответствующего периода 2010 года. Грузооборот составил 738,2 млн. т/км, что на 25% больше.

Среди основных номенклатурных групп грузов вырос объем перевозки нефти и нефтепродуктов в 3,8 раза, зерна и продуктов помола – в 2,4 раза, утиля черных металлов – на 22,6%, лесных грузов – на 17,5%, цемента – на 7,6%.

Автомобильным транспортом области (с учетом перевозок, осуществленных транспортом физических лиц-предпринимателей) доставлено 2,6 млн. т грузов, или на 12,2% больше объемов января-октября 2010 года. Грузооборот вырос на 6,1% и составлял 1048,6 млн.ткм. Авиационным транспортом за указанный период перевозки грузов не осуществлялись.

За этот период услугами автомобильного, железнодорожного и троллейбусного транспорта воспользовались 82,5 млн. пассажиров, что на 2,5% больше, чем в январе-октябре 2010 года; выполнена пассажирская работа (без учета отправлений пассажиров железной дорогой) в объеме 1107,9 млн. пас/км, что на 1,7% больше.

Железнодорожным транспортом отправлено 4,9 млн. пассажиров, что на 2,8% больше объемов соответствующего периода прошлого года.

Предприятиями автотранспорта (с учетом перевозок транспортом физических лиц-предпринимателей) перевезено 61,2 млн. пассажиров, что на 6,4% больше, чем за соответствующий период 2010 года, объем пассажирской работы составил 1018,8 млн. пас/км, что на 7,8% больше. Транспортом физических лиц-предпринимателей перевезено 45 млн. пассажиров, что на 11,1% больше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Авиационным транспортом перевозки пассажиров не осуществлялись.

Услугами троллейбусного транспорта воспользовались 16,5 млн. пассажиров, что на 9,5% меньше, чем январе-октябре 2010 года.