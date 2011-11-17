Профсоюзы автотранспортников просят Януковича обратить внимание на проблемы отрасли

Профсоюзы работников автотранспортной отрасли обратятся к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой обратить внимание на проблемы автомобильных перевозчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, проект обращения был представлен в четверг на совместном заседании Профсоюза работников автомобильного транспорта и путевого хозяйства Украины, Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) и Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП).

«Бездеятельность представителей органов государственной и исполнительной власти почти всех уровней сдерживает развитие автомобильных перевозок. Треть перевозчиков работают вне правового поля, в результате государство не получает около 12 млрд. грн. из-за тенизации пассажирских перевозок и зарплат», - говорится в обращении к президенту.

Среди требований профсоюзов автотранспортников, в частности, установка нулевой ставки ввозной пошлины и освобождение от акцизных сборов и НДС импорта автобусов и автотягачей, которые не производятся в Украине, отмена НДС на пригородных автобусных перевозках, обеспечение полной компенсации убытков от перевозки льготников.

Также профсоюзы требуют назначать на должности руководителей автотранспортной отрасли специалистов исходя из их профессиональных качеств, опыта работы с учетом мнения профессиональных общественных и профсоюзных организаций.

Глава профсоюза работников автомобильного транспорта и путевого хозяйства Олег ХМАРНЫЙ отметил недостаток внимания к автотранспортной отрасли со стороны Министерства инфраструктуры.

«Мы уверены, что Вы как специалист автомобильной отрасли с пониманием отнесетесь к нашим проблемам и примете действенные меры для их решения», - говорится в проекте обращения профсоюзов автотранспортников к В.ЯНУКОВИЧУ.