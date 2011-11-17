На ПЖД за 10 месяцев предупреждены кражи имущества и грузов на 480 тыс. грн.
13:52, 17 ноября 2011Транспорт/Связь
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На Приднепровской железной дороге (ПЖД) за 10 месяцев 2011 г. сотрудники службы военизированной охраны предупредили 521 кражу имущества и грузов на сумму 480 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.
За указанный период задержано 534 расхитителя имущества дороги.
В основном злоумышленники пытались похитить из вагонов металлолом, ферросплавы, зерновые культуры и каменный уголь.
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