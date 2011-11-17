Украина начала новый этап промокампании к Евро-2012

Новый этап промокампании Украины к Евро-2012 начался на этой неделе и продлится до конца 2011 года.

Об этом сообщает Информационный центр «Украина-2012».

В рамках очередного промо свыше 2,5 млрд. человек во всем мире смогут узнать об Украине как соорганизаторе еврочемпионата. Именно такое количество телезрителей имеют телеканалы CNN, BBC World News и группа каналов FOX, где выходят видеоролики, посвященные проведению Евро-2012. Их целью является популяризация страны и привлечение туристов в Украину в следующем году.

В ноябре международные телеканалы начали информационно-разъяснительную кампанию относительно подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Кампания будет проходить в ноябре и декабре. При этом большая часть видеоматериалов выйдет в эфир в начале декабря – во время проведения жеребьевки. На каналах будут транслироваться так называемые «недели Украины» с тематическими сюжетами по подготовке к Евро-2012.

В целом кампания пройдет на 6 международных телеканалах – CNN, BBC World News, National Geographic channel (Nat Geo Wild), FOX, Sky Sports и SkyNews, общая потенциальная аудитория которых составляет свыше 2,544 млрд. человек и охватывает Европу, Африку, Азию, Австралию, Северную и Южную Америку, а также Ближний Восток.

Подавляющее большинство видеороликов имеют хронометраж 30 секунд. По мнению организаторов, это, с одной стороны, позволит вместить в них основные месседжи, а с другой – не будет перегружать зрителя информацией и будет держать его внимание на протяжении всего видеоряда.

Также предусматривается размещение роликов хронометражем 5, 10 и 60 секунд. Короткие видеовставки должны напоминать зрителю об Украине, пытаться запомниться слоганами, минутные – будут давать больше информации тем, кто в ней будет нуждаться.

Пытаясь захватить не только зрителя, но и потенциального туриста, все видеоролики размещаются в ближайший промежуток времени к спортивным, туристическим или информационным программам.