«Альтком» завершил вторую очередь реконструкции ВПП аэропорта «Львов»

Группа «Альтком» завершила вторую очередь реконструкции взлетно-посадочной полосы госпредприятия «Международный аэропорт «Львов».

Как сообщили УНИАН в «Альткоме», вторая очередь реконструкции включает в себя

реконструкцию 500 метров ВПП со всеми необходимыми мероприятиями по водоотведению, водопонижению, прокладке новых коммуникаций, демонтажу и монтажу светосигнального оборудования на новом участке ВПП и нанесению новой разметки, а также укладку нижнего слоя бетона на рулежных дорожках.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы во львовском аэропорту осуществляется в три очереди. Первая очередь, которая предполагала строительство удлиняемого участка ВПП и перрона №2, была завершена в августе 2011 года.

Третью очередь планируется завершить до конца 2011 года.

В «Альткоме» также сообщили, что на реконструкции ВПП львовского аэропорта работает 400 человек, около 250 единиц техники и мобильный завод по производству бетона мощностью 450 куб. метров бетона в час.

Напомним, что правительство увеличило стоимость работ по реконструкции Международного аэропорта «Львов» на 33% - до 1,894 млрд. грн. После корректировки проекта пропускная способность аэропорта будет увеличена вдвое - до 2 тыс. пассажиров в час, площадь аэровокзала увеличится на 18% - до 48,32 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Финансово-промышленная группа «Альтком» создана в 2000 году. Учредителями группы являются Александр ТЕСЛЕНКО и Сергей ПАВЛИЧЕВ. Компания занимается добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, проектированием, промышленным и гражданским строительством, а также строительством автодорог. В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвест-строй», «Альтком-Трансмеханизация» «Альтцем» и «Дорожное строительство «Альтком».

Кроме реконструкции ВПП аэропорта «Львов», ФПГ «Альтком» также ведет работы по реконструкции КП «Международный аэропорт «Донецк».