Количество лицензированных автоперевозчиков в Украине за 2005-2010 гг. выросло более чем вдвое

Количество лицензированных автоперевозчиков в Украине с 2005 по 2010 год выросло более чем в два раза - до 120 тыс., количество используемых ими транспортных средств увеличилось вдвое - до 400 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на начальника Главной госинспекции на автомобильном транспорте Юрия МАЙБОРОДУ.

«В 2010 году количество перевозчиков, получивших лицензии на право предоставления услуг по автоперевозкам, увеличилось с 55 тысяч до 120 тысяч. А количество транспортных средств, которые они используют, увеличилось с 200 тысяч до 400 тысяч единиц», - сказал Ю.МАЙБОРОДА.

По данным Главной госинспекции на автомобильном транспорте, доля перевозчиков, имеющих в эксплуатации только одно транспортное средство, составляет 61%, до трех транспортных средств - 22,4%, до пяти транспортных средств - почти 7%, до десяти транспортных средств - 5,4%, больше 10 транспортных средств - 4,3%.

Автотранспорт выполняет почти 70% общих объемов перевозки грузов и 55% пассажирских перевозок Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата Украины, предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями, в январе-октябре 2011 года увеличили перевозки грузов на 14,2% - до 145,8 млн. тонн. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом за 10 месяцев текущего года сократились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 3 млрд. пассажиров.