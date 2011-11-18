В Хмельницкой области перевозки грузов выросли на 18%, пассажиров – снизились на 11%

В Хмельницкой области за январь-октябрь 2011 года транспортом области (с учетом автомобильных перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) перевезено 5,9 млн. т грузов, что на 18,3% больше объема перевозок грузов в январе-октябре 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, грузооборот выполнен в объеме 1594,3 млн. т/км, который увеличился на 12,7%.

За январь-октябрь 2011 г. пассажирским транспортом перевезено 121,6 млн. пассажиров, что на 10,8% меньше, чем в январе-октябре 2010г. Пассажирооборот уменьшился на 7,3% и составил 1 млрд. пасс/км.

Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 15,2%, городским электротранспортом - на 7,1%.