«Укрсплав» закупил 50 газомоторных тягачей «КАМАЗ»

ООО «ТПК «Укрсплав» (г. Донецк) и Внешнеторговая компания «КАМАЗ» (РФ) заключили договор на поставку газобаллонных тягачей КАМАЗ-65116-30, работающих на компримированном природном газе – метане.

Об этом УНИАН сообщили в украинской «дочке» «КАМАЗа» – ООО «Торговое представительство КАМАЗ».

В сообщении отмечается, что первую партию автомобилей в количестве 10 штук компании «Укрсплав» отгрузили в четверг, 17 ноября. Всего же в рамках соглашения украинским партнерам будет поставлено 50 единиц техники. Общая сумма сделки составила более 120 млн. рублей (10 российских рублей ≈ 2,6 грн.).

Изготовителем автомобилей КАМАЗ-65116-30 выступил дистрибьютор ОАО «КАМАЗ» - ООО «РариТЭК», занимающийся установкой газобаллонного оборудования на шасси КАМАЗ.

«Это самая крупная партия газомоторных автомобилей, и она сразу пошла на экспорт», – отмечено в сообщении.

Все тягачи, по заявке потребителя, оснащены автоматической централизованной системой смазки. Необходимо добавить, что в июне компания «Укрсплав» в качестве эксперимента закупила один газовый КАМАЗ, который во время эксплуатации наглядно продемонстрировал очевидные преимущества использования газа перед другими видами топлива.

По словам представителей украинской компании, экономия на одной заправке газомоторного автомобиля относительно дизельного составила порядка 300 долл. или около 9000 руб.

Также в сообщении отмечено, что в пользу покупки ООО «Укрсплав» газомоторных КАМАЗов сыграло и такое обстоятельство, как развитая сеть автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Украине – более 280 автозаправок и, как следствие, популярность газа у потребителей, как самого экологически чистого и дешевого вида топлива.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «КАМАЗ» планирует увеличить продажи в Украине в два раза по сравнению с 2010 годом – до 1400 автомобилей.

Справка УНИАН. Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ОАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций, автомобили с правым рулем), прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Дилерская сеть «КАМАЗА» в Украине включает 9 дилеров и 1 субдилера с головными офисами в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Чернигове и Николаеве и филиальной сетью, охватывающей всю Украину.

Координируют работу «КАМАЗА» в Украине его дочерние предприятия в Чернигове и Киеве – ООО «Торговая компания «КАМАЗ» и ООО «Торговое представительство КАМАЗ». «КАМАЗ» имеет на территории Украины 10 авторизированных сервисных центров.

ООО ТПК «Укрсплав» основано в 1997 г. С 1998 года руководством предприятия был взят курс на создание полного цикла металлургической переработки лома цветных металлов и отходов цветных металлов и сплавов. От первичной переработки сырья до получения из этого сырья высококачественных сплавов цветных металлов на основе алюминия и меди.