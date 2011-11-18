Российская «Трансаэро» со 2 декабря открывает рейс Москва-Харьков

Москва. 2 декабря российская авиакомпания «Трансаэро» впервые начинает полеты по маршруту Москва – Харьков - Москва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, рейс UN1245/246 будет выполняться из аэропорта «Домодедово» три раза в неделю по следующему расписанию (время местное):

По понедельникам и пятницам вылет из Москвы в 6.20, прибытие в Харьков 5.35. Вылет из Харькова в 6.35, прибытие в Москву в 9.45.

По средам вылет из Москвы в 11.00, прибытие в Харьков в 10.20. Вылет из Харькова в 11.10, прибытие в Москву в 14.20.

Рейсы «Трансаэро» в Харьков будут выполняться на воздушных судах Боинг-737, имеющих трехклассную компоновку: комфортабельный бизнес класс, премиальный экономический класс и туристический экономический класс.

Пассажиры харьковских рейсов «Трансаэро» в московском аэропорту «Домодедово» могут воспользоваться стыковками с другими рейсами авиакомпании для полетов во многие города России и мира.

«Открытие рейсов в Харьков свидетельствует о том, что авиакомпания «Трансаэро» последовательно расширяет сеть своих маршрутов в Украину. Харьков стал шестым украинским направлением авиакомпании. «Трансаэро» уже выполняет из Москвы регулярные в Киев, Донецк Днепропетровск, Одессу и Симферополь», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН: Авиационная компания «Трансаэро» выполнила свой первый полет 5 ноября 1991 года. Является второй крупнейшей авиакомпанией России. Согласно международному рейтингу JACDEC, входит в число десяти наиболее безопасных авиакомпаний мира. Занимает восьмое место в мире по объему перевозок на маршрутах туризма и отдыха.

Парк «Трансаэро» состоит из 73 самолетов: 21 Боинг-747, 9 Боинг-777, 13 Боинг-767, 27 Боинг-737 и 3 Ту-214. «Трансаэро» обладает крупнейшим парком широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе. Маршрутная сеть «Трансаэро» охватывает свыше 150 направлений по России и зарубежным странам Европы, Азии, Америки и Африки.