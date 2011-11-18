В Житомирской области в январе-октябре грузоперевозки выросли на 20%

В Житомирской области за январь-октябрь т. г. грузоперевозки увеличились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 20% - до 18,4 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

Согласно сообщению, грузооборот против соответствующего периода прошлого года увеличился на 3,5% - до 3,5 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом области с начала года отправлено 14,5 млн. т грузов, что на 11,8% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

В разрезе отдельных номенклатурных групп за январь-октябрь т.г. из региона отправлено 11,6 млн. т строительных материалов - на 11,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Перевозка каменного угля увеличилась в 3 раза, зерна и продуктов перемола - в 2,2 раза, нефти и нефтепродуктов - на 48,2%, химических и минеральных удобрений - на 19,5%, лома черных металлов - на 11,2 %, лесных грузов - на 3,3%. Вместе с тем отправка черных металлов достигла лишь 41,3% объема января-октября 2010 г.

Автотранспортом области (с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) в отчетном периоде доставлено потребителям 3,9 млн. т грузов, что в 1,6 раза больше, чем в январе-октябре прошлого года, грузооборот увеличился на 15,0% и составил 640,1 млн. т/км.

Услугами пассажирского транспорта за январь-октябрь 2011 г. воспользовалось 108,7 млн. человек, что на 9,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За это время выполнена пассажирская работа в объеме 1,9 млрд. пасс./км - на 6,7% меньше прошлогоднего.

Поездом с начала года отправлено 7,2 млн. пассажиров, что на 9,3% меньше, чем в январе-октябре 2010 г.

Автотранспортом области (с учетом пассажирских перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) в отчетном периоде перевезено 60 млн. человек, что на 6,9% меньше, чем в январе-октябре предыдущего года.

Автотранспортом физических лиц-предпринимателей воспользовалось 42,2 млн. человек - на 8,0% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Электротранспортом в январе-октябре т.г. перевезено 41,5 млн. человек, при этом перевозки пассажиров троллейбусами и трамваями уменьшились против аналогичного периода прошлого года на 13,9% и 11,3% соответственно.