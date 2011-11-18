Приднестровье может заблокировать ж/д транзит через свою территорию

Руководство Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявило о возможности прекращения транзитных железнодорожных перевозок через свою территорию. Об этом соощает РЖД-Партнер.

Причиной является неурегулированный вопрос оформления грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, между Приднестровьем и Молдовой.

По оценке приднестровской стороны, ситуация является следствием экономического давления Молдовы на рынок грузоперевозок ПМР. «Что касается проблемы восстановления железнодорожного сообщения, то украинские, молдавские и приднестровские железнодорожники давно обо всем договорились. Здесь требуется только политическое решение, – заявил президент ПМР Игорь Смирнов на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Филиппом Ремлером, состоявшейся в Тирасполе. – Однако решение этого вопроса затягивается. Наши экономические агенты продолжают нести потери. В этих условиях руководство Приднестровья будет рассматривать вариант прекращения транзита грузовых поездов через территорию нашего государства».

По словам г-на Смирнова, он «готов прекратить это безобразие, что мы должны доплачивать Молдове за отправку грузов. Я готов поставить EUBAM, миссию Евросоюза по приграничной помощи Украине и Молдове, на приднестровской границе. Пожалуйста, проверяйте все, что мы произвели", - заявил он.

Напомним, грузоперевозки через Приднестровье были блокированы в марте 2006 г. ввиду введения Украиной и Молдовой новых требований к таможенному оформлению грузов, проходящих через границы ПМР (введено обязательное оформление грузов в Молдове). Руководство ПМР расценило новацию как экономическую блокаду и остановило перевозки. Восстановление сообщения состоялось в 2010 г. в рамках временного трехстороннего соглашения.