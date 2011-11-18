ХСЗ построит специальные конструкции для итальянского заказчика

ЧАО "Херсонский судостроительный завод" (ХСЗ) приступило к выполнению контракта с итальянской компанией SAIPEM на строительство 6 оффшорных конструкций общим весом до 1,2 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, контракт на постройку указанных конструкций был подписан 13 октября текущего года. Срок выполнения контракта - в апреле 2012 года.

Сумма контракта в сообщении не указывается.

Заказчик планирует использовать построенные в Херсоне конструкции для раскрепления подводного трубопровода.

Кроме того, в октябре текущего года ХСЗ начал строительство головного танкера-продуктовоза для группы мальтийских компаний SVL по проекту RST27.

В целом контракт заключён на строительство серии из трёх танкеров-продуктовозов проекта.

Справка УНИАН. ЧАО "Херсонский судостроительный завод" (ХСЗ) — судостроительное предприятие, одно из крупнейших в Украине. Завод основан в 1951 году.

В 2004 г. группа компаний "Смарт" приступила к разработке концепции судостроительного субхолдинга в стратегическом партнерстве с Херсонским судостроительным заводом. В 2008 г. инвестиционная компания "Смарт-холдинга" Energees Investments получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций ХСЗ.