Кернес заверяет, что чешские трамваи закупил для Харькова частный инвестор

20 чешских трамваев, которые были в пользовании, для Харькова закупил частный инвестор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС.

«Покупку комментировать мы не можем. Деньги, которые были потрачены частным инвестором, – это деньги, которые он заработал и вложил в технику», - сказал мэр.

По словам Г.КЕРНЕСА, растаможенные и отремонтированные чешские трамваи были закуплены за 150-160 тыс. грн., срок их эксплуатации – 15 лет.

При этом мэр не уточнил, кто именно закупил трамваи.

«Мы поддерживаем действия, направленные на улучшение подвижного состава», - резюмировал Г.КЕРНЕС.

Как сообщал УНИАН, Харьков закупил в Чехии 20 трамваев, которые были в пользовании. В то же время, харьковское интернет-издание «Главное», ссылаясь на официальный ответ Транспортного управления Праги, сообщает, что Харьков закупил в Чехии списанные трамваи через посредника по завышенной в 5-10 раз цене.

«Как следует из официального ответа чешской стороны, Харькову были проданы 10 трамваев Т3 на общую сумму 700 тыс. крон (без НДС). Эта сумма составляет приблизительно 28 тыс. евро, или немногим больше 300 тыс. грн. Другими словами, стоимость одного вагона составляет 30 тыс. грн., а не 150-160, как об этом заявил журналистам директор Департамента транспорта и связи Харьковского горисполкома Сергей ДУЛЬФАН. Даже если учесть, что чешская сторона под словом «трамвай» допускала сцепку из двух вагонов, то стоимость одного вагона выходит еще меньше - всего 15 тыс. грн.», - сообщает издание.

«По информации Транспортного предприятия чешской столицы, трамваи были списаны из-за того, что отъездили предельный километраж (пробег), отведенный для пассажирского транспорта, и их последующая эксплуатация в Чехии была просто невозможна», - утверждает «Главное».

Пресс-служба Харьковского горсовета, в свою очередь, подала комментарий директора Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета С.ДУЛЬФАНА, который сообщил, что «трамваи закупили в пражских депо по договору частно-государственного партнерства за внебюджетные средства».

Он также подчеркнул, что стоимость одного нового чешского трамвая составляет около 5,5 млн. грн. Стоимость нового трамвая харьковского производства - 2-2,2 млн. грн. Срок эксплуатации чешских трамваев - 15 лет, с учетом того, что каждые 5 лет вагоны трамваев будут проходить капитальный ремонт.