Поездам дали ход

На этой неделе «Укрзализныця» открыла электрофицированный ход Полтава – Кременчук на Южной железной дороге. По сообщению ведомства, отныне на электротягу переведен кратчайший транзитный путь от восточных границ Украины (граница РФ - Купянск - Основа - Харьков - Полтава) к одесским черноморских портам, в связи с чем его пропускная способность повысится на 25%.

Как отмечается, новым электрифицированным ходом будут перевозиться транзитные грузы из России, Казахстана и стран Азии назначением на европейские страны. Таким образом, УЗ рассчитывает вернуть утраченный транзитный грузопоток. По словам гендиректора УЗ Владимира Козака, сейчас эти грузы идут в основном через Белорусь. «Транзитные грузы от нас уходят, потому что Беларусь, Россия и Казахстан создали Таможенный союз и у них нет таможни и НДС», - отметил он.

По сообщению пресс-службы Белорусской ж/д, за 9 месяцев 2011 транзитные перевозки из/в Казахстан увеличились на 4,8 %. В то же время в Украине ж/д транзит стабильно падает. По данным Госкомстата, за 9 месяцев 2011 года его снижение составило 1,8% - до 32 млн тонн против аналогичного периода прошлого года, по итогам 2010 г. было утрачено 0,7% транзитной загрузки - до 44,5 млн.

Заинтересованность в использовании транзитных возможностей Украины, в частности, высказывалась в ходе ХХ пленарного заседания Международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП), которое прошло в Одессе в конце сентября с участием министров транспорта Украины и РФ. По информации министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова, озвученной на этом представительном форуме, в ближайшие пять лет на украинских железных дорогах будет электрифицировано 4,5 тыс. км путей. (Прогнозы "Укрзализныци", правда, несколько скромнее: программа электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.)

Следующий шаг по наверстыванию упущенного транзита УЗ намерена предпринять в 2012 году, модернизировав железнодорожные пути от Знаменки до Одессы, а также предложив транзитерам новые технологии в проводке грузовых составов. «В 2012 году мы сделаем так, что в Полтаве будет браться поезд и одним локомотивом со сменной бригадой доставляться в Одессу. Это очень интересно для России, Казахстана и других стран», - пообещал В. Козак в Полтаве на открытии электрофицированного хода.

Ход для «Хюндай»

Запуск участка Полтава – Кременчуг позволит УЗ решить еще одну стратегически важную задачу: разделить грузовое и пассажирское движение для внедрения скоростных пассажирских поездов. Именно благодаря этому шагу от грузовых поездов будут освобождены транспортные коридоры, предназначенные для скоростных «Шкод» и «Хюндай». Напомним, что во время проведения чемпионата Европы по футболу планируется связать скоростнм ж/д сообщением принимающие города – Киев, Донецк, Днепропетровск и Львов. С этой же целью до 1 марта 2012 года "Укрзализныця" планирует электрифицировать участок Полтава-Лозовая протяженностью 176 км.

«Электрификация - это новая, по сравнению с тепловой тягой, технология перевозок, которая имеет ряд преимуществ. При электрификации возрастет скорость движения и вес поезда, вместе с чем, и пропускная способность железных дорог. За счет уменьшения шумовых нагрузок также улучшатся условия жизнедеятельности людей, живущих вблизи путей, и условия труда самих железнодорожников», - отметил начальник Главного управления электрификации и электроснабжения "Укрзализныци" Виталий Максимчук.

Железнодорожники также рассчитывают повысить конкурентоспособность пассажирских железнодорожных перевозок за счет внедрения дневных поездов и интенсификации использования подвижного состава. В частности, в 2012 году вместо поезда «Кременчуг - Москва», который сейчас курсирует на тепловозной тяге, планируется запустить двогрупний поезд «Кременчуг - Полтава - Москва», который будет следовать по недавно открытому электрифицированному участку.

Как отмечают в «Укрзализныце», электрификация - это только часть работы, которая была проведена на участке Полтава - Кременчуг - Бурты. Параллельно на всем участке электрификации были реконструированы станции, построены новые системы сигнализации и централизации связи, отремонтированы платформы, вокзалы и проч.

Тепловозы сменят прописку

Еще одним стратегическим плюсом перехода электротягу на Южной магистрали является высвобождение дефицитного тягового подвижного состава. Теперь тепловозы с этой дороги передислоцируются на другие. В частности, по информации первого заместителя Главного управления пригородных перевозок Александра Гудкова («Магистраль», 12.2011), тепловозы серии ТЕП-70 будут задействованы для пассажирских перевозок на Приднепровской ж/д вместо грузовых тепловозов серии 2ТЕ116.

Более рационально в условиях того же жесткого дефицита будет перераспределен и моторвагонный подвижной состав. В частности, три состава электропоездов переменного тока Юго-Западной железной дороги планируется перевести на Южную, а два состава электричек постоянного тока Донецкой магистрали будут переданы львовянам.

По словам генерального директора "Укрзализныци", электрификация стратегических грузовых, пассажирских и совмещенных направлений осуществляется при поддержке высшего руководства государства. «У нас было очень мало времени и много проблем. И только почувствовав поддержку команды железнодорожников, я вышел с этим предложением на вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова и получил полное одобрение», - отметил он.

Справка УНИАН. На сегодня Украина по абсолютной длиной электрифицированных железных дорог занимает 10 место среди стран мира и 6 - среди стран Европы. Доля электрифицированных участков от общей эксплуатационной длины железных дорог составляет 45,5%, при этом доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%. В июне этого года «Укрзализныця» утвердила программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы стоимостью свыше 17 млрд. грн., которая предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.

Елена Кузнецова (УНИАН)