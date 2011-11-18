В Полтавской области столичный экспресс врезался в автомобиль

Сегодня в 07.49 на железнодорожном переезде под Кременчугом Полтавской области автомобиль Daewoo Lanos под управлением 47-летнего мужчины попал под поезд «Кременчуг-Киев».

Как сообщил УНИАН пресс-офицер линейного отдела милиции на ст. «Кременчуг» Игорь ГОЛЬЦОВ, автомобиль остановился на железнодорожных путях и локомотив ударил его в правое крыло. Обошлось без жертв.

«На переезде работала звуковая и световая сигнализация, - подчеркнул И.ГОЛЬЦОВ. – Водитель объясняет, что остановился на переезде после того, как его ослепило солнце. В салоне, помимо него, была его жена».

В результате ДТП столичный экспресс задержался на 41 минуту.