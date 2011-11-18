«Укрзализныця» за счет мероприятий по энергосбережению сэкономила 82 млн. грн.

Украинские железные дороги в январе-сентябре 2011 года от внедрения энергосберегающих технологий и проведения энергосберегающих мероприятий сэкономили 82,3 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», за девять месяцев 2011 года в частности, сэкономлено 5,1 тыс. тонн дизельного топлива, 29,6 млн. кВт/час. электроэнергии, 914 куб. м природного газа, 775 тонн угля, 917 Гкал тепловой энергии.

По информации первого заместителя Генерального директора «Укрзализныци» Николая СЕРГИЕНКО, энергоресурсы будут экономиться за счет уменьшения количества остановок поездов вне графика, расходов на нетяговые нужды, а также за счет более рационального использования локомотивов и другой техники. В частности, запланированы меры по восстановлению схем рекуперации электроэнергии на 24 электровозах ВЛ8 и ДЭ1 на Донецкой железной дороге.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что в дальнейшем планируется внедрять новые проекты по энергоэффективности, основанные на результатах внутреннего энергоаудита.

«В первую очередь, будет уделено внимание проектам с малыми сроками окупаемости — замене старого котельного оборудования, замене электроламп на железнодорожных объектах на энергосберегающие, усовершенствованию организации движения поездов», - говорится в сообщении.