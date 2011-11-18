Билеты по 29 декабря включительно находятся в свободной продаже - «Укрзализныця»

Железнодорожные билеты на даты по 29 декабря включительно находятся в свободной продаже.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця».

В то же время, по информации пресс-службы, почти все железнодорожные билеты на пятницу, 30 декабря были забронированы и выкуплены в очень короткое время.

«Понятны желания пассажиров выезжать в места отдыха ближе к выходным. Однако, выбрав дату отъезда в начале и середине предновогодней недели, пассажиры избегут ажиотажа, который традиционно наблюдается в последние дни года», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

В то же время, «Укрзализныця» напоминает, что забронированные через Интернет, но не выкупленные билеты в течение двух дней возвращаются в свободную продажу.