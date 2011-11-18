МАУ открыла продажи билетов на новый рейс Киев – Тегеран

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» открыла продажи билетов на новый прямой регулярный рейс Киев – Тегеран в кассах авиакомпании, агентствах по продаже авиабилетов, а также на веб-сайте МАУ.

Как говорится в сообщении МАУ, рейс между Киевом и Тегераном (Иран) будет выполняться с 26 января 2012 года три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям из Киева и по понедельникам, средам и пятницам из Тегерана.

В дальнейшем МАУ планирует увеличение частотности до 7 рейсов в неделю.

Рейсы в Тегеран будут выполняться совместно с авиакомпанией «Авиалинии Антонова». На линии будут эксплуатироваться самолеты «Боинг-737» и «Ан-148».

«Открывая новые рейсы в Тегеран, мы продолжаем развивать восточный вектор наших авиаперевозок”, - сказал директор МАУ по развитию маршрутной сети и альянсам Денис АНТОНЮК.

По его словам, перспективы восточному направлению создают деловые связи между Ираном и Украиной, в частности – в сфере машиностроения и авиастроения. Также устойчивый пассажиропоток генерируют иранские студенты, которые получают высшее образование в вузах Украины.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Основная деятельность МАУ – это пассажирские и грузовые перевозки. Флот компании состоит 21 самолета — 19 самолетов «Боинг-737» различных модификаций, одного самолета «Фоккер-50» и одного регионального самолета Ан-148. Базовым аэропортом МАУ является Государственный международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).