Правительство передало 10 млн. грн. на строительство метрополитена в Донецке

Кабинет министров Украины передал 10 млн. грн, предусмотренные в госбюджете на 2011 год Нацагентству по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, Министерству инфраструктуры для выполнения работ по строительству метрополитена в Донецке.

Это закреплено постановлением правительства № 1175 от 16 ноября 2011 года.

Справка УНИАН. Строительство метрополитена в Донецке началось в 1992-1993 гг., работы ведутся до сих пор. Из-за прекращения финансирования на стройплощадках метро проводятся только работы по обеспечению безопасного состояния имеющихся выработок.

Генподрядчик строительства - с ООО «Донецкшахтометрострой».