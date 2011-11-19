В Тернополе в местах наибольшей концентрации ДТП устанавливают диодные светофоры

В Тернополе в местах наибольшей концентрации ДТП начали устанавливать диодные светофоры, которые имеют значительно лучшие показатели видимости в солнечную погоду.

Как передает корреспондент УНИАН, такие светофоры украинского производства установили на проспекте Степана Бандеры и на ул. С.Будного. В перспективе все ламповые светофоры в городе запланировано заменить на светодиодные и создать единую автоматическую систему управления дорожным движением.

Пока же, по словам начальника Управления ЖКХ Владимира БОЛЕЩУКА, новые диодные светофоры будут устанавливать в местах наибольшей концентрации ДТП. Управление уже заказало проектно-сметную документацию на установку еще шести таких светофоров.

Стоят они по 100 тыс. грн. Их передают на баланс КП «Тернопільміськсвітло», которое сейчас обслуживает 5 таких объектов.

«Нам удалось удешевить стоимость светофоров. Когда этим занималось предприятие «Городской эксплуатационный участок», то два новых светофора стоили примерно 300 тыс. грн. Когда мы сделали это силами коммунального предприятия, то существенно сэкономили средства», - отметил во время презентации новых светофоров городской голова Сергей НАДАЛ.

Справка УНИАН. Всего в Тернополе 53 светофора.