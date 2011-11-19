Харьков заинтересован в прямом авиасообщении с Вьетнамом - Добкин

Руководство Харьковской области будет способствовать появлению прямого авиасообщения Харькова с вьетнамскими городами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил председатель ОГА Михаил ДОБКИН во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Украине Хо Дак Минь НГУЕТ и заместителем министра культуры, спорта и туризма СРВ господином Хо Ань ТУАН.

Встреча с делегацией Вьетнама состоялась в рамках проведения Дней вьетнамской культуры в Украине.

По словам М.ДОБКИНА, оживлению партнерских связей будет способствовать реконструкция к Евро-2012 Международного аэропорта «Харьков», в частности его аэродромного комплекса.

«Мы будем работать над тем, чтобы этот рейс появился. Он удобен. Еще буквально несколько недель, и завершатся работы по введению в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, которая будет способна принимать большие самолеты», – сказал М.ДОБКИН.

Он подчеркнул, что если проявят интерес государственные и частные вьетнамские авиаперевозчики, Харьковская облгосадминистрация готова организовать переговоры на предмет сотрудничества с руководством Харьковского аэропорта. Также он предложил содействие в переговорах с Министерством транспорта и связи Украины с тем, чтобы на первое время, пока нарабатывается коммерческий маршрут, обеспечить авиакомпаниям льготные условия в плане авиационного и портового сборов.

М.ДОБКИН обратил особое внимание на то, что прямой рейс во Вьетнам будет способствовать развитию туризма. «Люди очень консервативны в вопросах отдыха. Если они куда-то приехали, и им там понравилось, то они продолжают пользоваться проверенными маршрутами. Если у нас будет прямое авиационное сообщение, то я абсолютно уверен, что оно будет удобным не только для бизнесменов, студентов и научных работников, но станет серьезной подмогой для туристов», - сказал М.ДОБКИН.