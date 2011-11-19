В центре Киева в подземном паркинге жилого дома взорвался джип
15:41, 19 ноября 2011Транспорт/Связь
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Сегодня утром в центре Киева в подземном паркинге жилого дома взорвался автомобиль "Мицубиши Паджеро спорт", принадлежащий одному из столичных предпринимателей.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в г. Киеве, инцидент случился около 9.00 в новостройке по ул. Тургеневской.
По предварительным данным, взрыв произошел в багажном отделении джипа. Как отметили в столичном главке, среди людей пострадавших нет, припаркованные рядом автомобили также не повреждены. На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы, которые должны установить, что стало причиной взрыва.
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