В Германии из-за тумана столкнулись более 50 автомобилей. Погибли 8 человек
16:43, 19 ноября 2011Транспорт/Связь
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Более 50 автомобилей столкнулись из-за густого тумана на скоростной автотрассе под Мюнстером на западе Германии.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, в результате массового ДТП, которое произошло вчера вечером, когда густой туман снизил видимость на дороге до 100-150 м, восемь человек погибли и 37 человек получили травмы.
«С вертолета этот участок дороги длиной в несколько сотен метров внешне напоминает свалку старых автомобилей», – сказал представитель местной полиции.
Многие пострадавшие были зажаты в помятых авто, и их пришлось освобождать из груды металла специальными инструментами. Тяжело раненные доставлены на вертолетах в ближайшие клиники.
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