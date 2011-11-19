В Германии из-за тумана столкнулись более 50 автомобилей. Погибли 8 человек

Более 50 автомобилей столкнулись из-за густого тумана на скоростной автотрассе под Мюнстером на западе Германии.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в результате массового ДТП, которое произошло вчера вечером, когда густой туман снизил видимость на дороге до 100-150 м, восемь человек погибли и 37 человек получили травмы.

«С вертолета этот участок дороги длиной в несколько сотен метров внешне напоминает свалку старых автомобилей», – сказал представитель местной полиции.

Многие пострадавшие были зажаты в помятых авто, и их пришлось освобождать из груды металла специальными инструментами. Тяжело раненные доставлены на вертолетах в ближайшие клиники.