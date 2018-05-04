В Крыму готовят авиационный «пузырь»?

Правительство Крыма всерьез озаботилось созданием собственной авиакомпании. Проект лоббируется председателем Республиканского комитета АРК по транспорту и связи Николаем Черевковым. Предполагается, что авиакомпания будет перевозить пассажиров по либеральным тарифам, однако то, как подается информация, смущает экспертов – либо чиновники не разобрались с концепцией, либо проект является масштабной аферой.

Проект под названием «Крым-авиа» создается сразу под несколькими популистскими лозунгами. Самый традиционный - это снижение цен на авиаперевозки. Эта идея в умах украинских чиновников витает давно. Именно под эгидой такого проекта в Украине начала работать компания Wizzair. На какое время цены действительно снизились, но уже через год все вернулось на свои круги и низкие тарифы можно найти только на отдельные рейсы. Тем не менее, по замыслу инициаторов проекта «Крым-авиа», они смогут снизить цены и, в отличии от Wizzair, удержать их на достойном уровне. Компания будет летать из Симферополя в основные областные центры страны. Правда, по поводу экономики таких полетов конкретики очень мало. Известно только, что для запуска проекта нужно бюджетное финансирование, а впоследствии вроде бы появятся некие инвесторы.

Но и с бюджетным финансированием много вопросов. Согласно утвержденной программе, стоимость реализации плана мероприятий в рамках концепции превысит 75 миллионов гривен. До 2015 года Рескомтранс планирует получить из госбюджета 33 млн грн, по 11 млн грн в год, на приобретение авиатехники. Часть средств необходима на операционную деятельность. Восстановление инфраструктуры региональных аэропортов и вертолетных площадок, по планам комитета, будет вестись за счет инвесторов. Но на фоне этих сумм первоначальное финансирование выглядит совсем скромным. В текущем году на организационные расходы требуется 360 тыс. грн, в следующем - 575 тыс. грн. Все из бюджета АРК. Остальные затраты понесет государственный бюджет по программе развития дорожно-транспортного комплекса Крыма. В этой связи появляется вопрос: за счет каких именно программ будет создаваться новое авиапредприятие. Ведь основные программы уже давно утверждены. И не секрет, что они из года в год недофинансируются. А тут еще такой затратный проект как создание авиакомпании.

Не совсем ясна позиция чиновников и в вопросе маршрутов полетов нового перевозчика. Например, по словам г-на Черевкова, новая компания должна решить проблему доставки пассажиров из Симферополя во Львов. «Приблизительно туда-обратно слетать – это $1,2 тыс. долл. За эту сумму можно прилично отдохнуть и слетать в западные страны. Поэтому мы идем по пути создания собственной авиакомпании и это по нашим оценкам будет стоить примерно в 2,5 раза дешевле», – говорит Н.Черевков. Между тем, вопрос о существовании пассажиропотока по этому маршруту не комментируется. Эксперты считают, что рейс во Львов в лучшем случае будет летать полупустым. «Рейс из Симферополя во Львов сезонный, летом по этому маршруту авиакомпании запускают рейсы, но они не всегда себя оправдывают, зимой это, в лучшем, случае 10-15 пассажиров», - поясняет президент Всеукраинской молодежной туристической ассоциации Александр Файнин.

Аналогичная ситуация и с другими начинаниями крымчан. Г-н Черевков, в частности, предлагает открыть полеты из Симферополя в Керчь и Джанкой. Для понимания: до первого пункта около 200 км, до второго около 90. Соответственно, не ясно кто станет ехать в аэропорт, ждать рейс, платить за это деньги, если проще сесть в маршрутку и доехать до Керчи или Джанкоя. Однако инициаторы проекта даже посчитали, что эти два рейса дадут «годовой доход свыше 3,8 миллиона гривен. Прибыль на этих двух маршрутов составит около 550 тысяч». Откуда взялись эти цифры – не объясняется.

Еще одна версия потребности в авиакомпании заключается в необходимости вывоза пассажиров из Крыма в случае банкротства других перевозчиков. Как оказалось, из-за серии банкротств российских перевозчиков летом этого года ежедневно без места в самолете оказывалось до 100 пассажиров.

Соответственно, получается, что правительство Крыма решило спонсировать проект спасения других компаний за бюджетный счет. Что характерно, часть депутатов при голосовании в парламенте АРК серьезно раскритиковали данные проекты, но спикер все равно вынес вопрос на голосование, и постановление приняли.

Но самый главный вопрос - каким образом в АРК рассчитывают зарегистрировать авиакомпанию и буквально за пол года получить все лицензии? Дело в том, что Госавиаслужба Украины «славится» своими сроками проведения сертификации авиакомпаний. Например, компания «Роза ветров» два года вела переговоры с чиновниками по получению всех разрешительных документов для начала полетов, «Украинские средиземноморские авиалинии» больше года пытались ввезти свой первый Airbus A320, список претензий можно долго продолжать. С одной стороны, это правильно – ведь от проверок зависит безопасность полетов и жизни авиапассажиров, с другой запутанные механизмы в разрешительной системе – прямой путь к коррупции. На этом фоне оптимистические заявления чиновников, что «до конца года получим первые два самолета» выглядят странно. В то же время ряд экспертов обратили внимание, что за проектом «Крым-авиа» стоит ряд «обходных» схем. В частности, эксперты обращают внимание, что совсем недавно появилось ряд заявлений о выходе на рынок другой крымской авиакомпании с очень похожей концепцией - первой Крымской региональной авиакомпании «AIR ONIX». Она также на начальном этапе «будет эксплуатировать 2–3 самолета, пассажировместимостью 50-70 кресел (правда, набор летных экипажей был объявлен на стоместники Boeing-737, а не на региональную технику –Авт.). В течение первых 3-х лет эксплуатации намеревается увеличить флот до 5–6 самолетов». Летать планируют из аэропорта Симферополь с марта 2012 года по направлениям: Киев, Львов, Москва, Санкт - Петербург, а также выполнять чартерные рейсы на популярных туристических направлениях.

И, что интересно, компания уже прошла основные процедуры сертификации (Лиц. АВ №446860 от 20.10.2009 выдана Государственной Авиационной Администрацией, Сертиф. эксплуатанта АА №006775 №230 от 16.10.2009 выдан Государственной авиационной администрацией). Другими словами, вполне возможно, что маркетинговым брендом будет «Крым-авиа», финансирование будет вестись из бюджета на эту структуру, а фактически выполнение рейсов переложат на другого перевозчика.

Очередной «странностью» проекта является идея восстановление сети малых аэродромов для развития местных перевозок. В частности, планируется создать такую сеть на базе государственной компании "Универсал-авиа", эксплуатирующей аэропорт "Заводское". Также называют аэродромы в Джанкое, Багерово, военный аэродром в Кировском, взлетно-посадочную полосу в поселке Рисовое и ряд других. «Странность» тут в том, что эти аэродромы не сертифицированы для приема среднемагистральных и региональных Ан-24. Чтобы их реконструировать, нужны сотни миллионов гривен и не факт, что они окупятся при эксплуатации. Ведь, как уже говорилось в Крыму не такие большие расстояния, чтобы «раскатать» линии для рентабельности. Несколько лет назад авиакомпания «АРП-410» уже пыталась создать сеть маршрутов на вертолетах Ка-26 (5-7 мест). Но проект себя не оправдал. На что рассчитывают в правительстве АРК не совсем ясно.

Ряд экспертов высказали предположение, что таким образом может состоятся теневая приватизация указанных аэродромов, ведь они находятся в потенциально перспективных зонах, где развивается котеджное строительство. Так ли это на самом деле станет ясно, когда правительство АРК начнет выполнять обещанное – получить до конца года первые два самолета и зарегистрировать авиакомпанию в рекордные сроки

Павел Старинец (для УНИАН)