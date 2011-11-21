До проведения Евро-2012 будут обустроены все въезды в Киев

До проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года будут обустроены все въезды в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Сегодня под руководством заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО состоялось выездное совещание по осмотру въездов в город. Сегодня рабочая группа осмотрела Житомирское и Одесское направления заезда в город.

«Сейчас мы оцениваем, какую «картинку» увидит болельщик, въезжая в Киев в канун чемпионата. Мы хотим, чтобы каждый гость столицы почувствовал праздник сразу же при въезде в столицу», – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, после завершения объезда было принято несколько ключевых решений о последовательном обустройстве въездов в Киев. В частности, будет выполнен ремонт въездных дорог и отбойников, восстановлены раздельные полосы и фасады домов. Серьезное внимание будет уделено обустройству внешней рекламы и строительных площадок на пути следования – от заездов в город до его центра. Также будет проведена значительная работа по благоустройству численности и внешнего вида малых архитектурных форм.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что в дальнейшем также будут проинспектированы и другие въезды: с Бориспольского, Черниговского и Обуховского направлений, из городов Буча и Гостомель.