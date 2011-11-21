На Киевском водохранилище перевернулась лодка с рыбаками, один погиб
10:27, 21 ноября 2011Транспорт/Связь
1
На Киевском водохранилище перевернулась лодка с рыбаками, один погиб.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, на Киевском водохранилище недалеко от с. Сорокошичи Козелецкого района во время рыбалки в результате переворачивания лодки утонул житель Киева, 1985 года рождения. Тело погибшего подняли на поверхность из воды местные жители.
Еще один рыбак был спасен и с переохлаждением доставлен в Козелецкую районную больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter