На Киевском водохранилище перевернулась лодка с рыбаками, один погиб.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на Киевском водохранилище недалеко от с. Сорокошичи Козелецкого района во время рыбалки в результате переворачивания лодки утонул житель Киева, 1985 года рождения. Тело погибшего подняли на поверхность из воды местные жители.

Еще один рыбак был спасен и с переохлаждением доставлен в Козелецкую районную больницу.