ЮЖД обновила систему сигнализации на участке Полтава - Кременчуг

Южная железная дорога (ЮЖД) в рамках электрификации и комплексной модернизации участка Полтава - Кременчуг ввела новую систему электрической централизации и автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппаратуры (АБТЦ-2000).

Как сообщает Министерство инфраструктуры, в ходе работ введено 211 стрелок электрической централизации и 88 км автоматической блокировки, проложено около 600 км кабеля, установлено 360 светофоров

Линейно-проводная автоблокировка постоянного тока, которая использовалась на участке ранее, была построена в начале шестидесятых годов ХХ века и была первой системой автоблокировки в СССР.

«За полвека эксплуатации она не просто устарела, но и давно себя пережила. Например, связь между станциями и сигналами осуществлялся воздушными линиями связи. Линейно-проводная автоблокировка на электрифицированных участках не может работать по определению — сменный тяговый ток создает препятствия в рельсовых цепях, локомотивная сигнализация перестает работать вообще», - говорится в сообщении.

Новая система, созданная на базе тональных рельсовых цепей, менее трудоемкая в обслуживании и позволяет кардинально повысить безопасность движения поездов.

Впервые систему АБТЦ-2000 ЮЖД построила на участке Братешки-Полтава в 2002 году во время подготовки к пуску «Столичного экспресса».

Справка УНИАН. 15 ноября 2011 года Южная ЖД открыла электрифицированный участок Полтава-Кременчуг-Бурты на участке Малая Перещепинская-Новые Санжары-Кременчуг, протяженность которого 94 км. Электрификация участка Полтава-Кременчуг является необходимым условием для разделения грузового и пассажирского движения для внедрения скоростных пассажирских поездов. Перевод участка Полтава-Кременчуг на электротягу позволит повысить ее пропускную способность на 25%.

В июне 2011 года «Укрзализныця» утвердила программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы стоимостью свыше 17 млрд. грн., которая предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.

На сегодня в Украине электрифицировано 45,5% общей эксплуатационной протяженности железных дорог, доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.