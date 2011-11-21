Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными - «Укрзализныця»

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.

Как сообщили УНИАН в Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), «дополнительные поезда для железных дорог Украины являются неоправданно убыточными. Их населенность не превышает 50%, поскольку в одну сторону места в них заполнены, а в обратную сторону они идут пустые. Железные дороги Украины несут значительные убытки, которые не компенсируются».

Специалисты «Укрзализныци» предлагают гражданам, которые планируют зимний отдых, рассмотреть альтернативные варианты выезда в популярных направлениях.

«Укрзализныця» напоминает, что в популярном западном направлении через Киев курсируют 17 графиковых поездов. В частности, в графике движения на 30 декабря 2011 через Киев будут отправляться следующие поезда:

№ 147 Киев-Львов (время отправления из Киева - 8:48),

№ 134 Луганск-Львов (время отправления из Киева - 10:52),

№ 15 Москва-Ужгород (время отправления из Киева - 11:27),

№ 245 Москва-Чоп (время отправления из Киева - 12:10),

№ 99 Киев-Ужгород (время отправления из Киева - 15:24),

№ 359 Киев-Львов (время отправления из Киева - 15:42),

№ 169 Киев-Львов (время отправления из Киева - 17:01),

№ 115 Харьков-Трускавец (время отправления из Киева - 17:07),

№ 81 Киев-Ужгород (время отправления из Киева - 18:52),

№ 43 Киев-Ивано-Франковск (время отправления из Киева -19:16),

№ 13 Харьков-Ужгород (время отправления из Киева -20:06),

№ 59 Москва-София (время отправления из Киева -20:12),

№ 49 Киев-Трускавец (время отправления из Киева -20:18),

№ 137 Киев-Ивано-Франковск (время отправления из Киева -21:19),

№ 143 Киев-Ивано-Франковск (время отправления из Киева -21:56),

№ 91 Киев-Львов (время отправления из Киева -22:15),

№ 7 Киев-Чоп (время отправления из Киева -23:58).