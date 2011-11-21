УЗ и Гостуризмкурорт обсудили возможности железной дороги в сфере туризма

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця», Госагентство Украины по туризму и курортам и представители субъектов туристической деятельности создали рабочую группу, которая разработает меры для развития внутреннего и выездного туризма с учетом имеющихся возможностей в организации перевозок туристов железнодорожным транспортом.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Гостуризмкурорта, на первом заседании рабочей группы обсуждались, в частности, вопросы взаимодействия субъектов туристической деятельности с предприятиями железнодорожного транспорта, проблемные вопросы налогообложения туристических услуг и услуг перевозок.

Кроме того, участники заседания обсудили возможности размещения на центральных железнодорожных вокзалах туристических карт, схем и указателей на английском языке, информации об основных туристических центрах, а также внедрения дополнительных поездов, обеспечение перевозки на каникулах детских туристических групп с учетом особенности организации детского и молодежного туризма.