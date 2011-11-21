Убыток железных дорог Украины от пассажироперевозок составил 5,3 млрд. грн.

15:24, 21 ноября 2011
Транспорт/Связь
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Убыток украинских железных дорог от железнодорожных пассажирских перевозок за январь-октябрь 2011 года составил 5,3 млрд. грн., в том числе от пригородных пассажирских перевозок - 2,7 млрд. грн.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», в 2011 году из-за невозможности дальнейшей эксплуатации будут списаны 202 вагонов, входивших в состав поездов преимущественно ночного курсирования, а также 11 пассажирских локомотивов.

По информации «Укрзализныци», подвижной состав железных дорог Украины сегодня изношен на 86%.

Справка УНИАН. Всего за последние 10 лет количество пассажирских вагонов сократилось на 3623 единиц, а закуплено - 550 единиц.

Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», подвижной состав, в частности для пассажирских перевозок, должен закупаться за счет государственных средств. В то же время со времени принятия закона финансирование на железнодорожный подвижной состав из госбюджета ни разу не поступало. «Укрзализныця» покрывает убыточность сектора пассажирских перевозок за счет перекрестного субсидирования.

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