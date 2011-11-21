Microsoft поддержал 45 тыс. стартапов в мире, из них 280 - в Украине

В программе поддержки молодых технологических компаний Microsoft BizSpark, которую корпорация Microsoft запустила в ноябре 2008 года, приняли участие более 45 тыс. молодых компаний в 100 странах мира, в том числе 280 стартапов - в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

Среди украинских разработок – приложения для Windows Phone, переводчик для Skype, решения для унификации корпоративной связи и много других. В частности, воспользовавшись возможностями программы Microsoft, молодая украинская компания Synchropolis создала одноименный сервис устных онлайн переводов через Skype. Сервис позволяет переводчику подключаться к разговору и синхронно его переводить.

Еще одна молодая компания из Харькова - Digital Cloud Technologies (DCT) – создала ряд игр и приложений для платформы Windows Phone, включая клиент для популярной социальной сети «ВКонтакте». А группа молодых специалистов из Киева придумала, как можно объединить телекоммуникационные решения в компаниях в единую сеть и экономить на телефонной связи.

Вместо прямых инвестиций в стартапы Microsoft привлекает партнеров BizSpark, которых насчитывается более 2,3 тыс. в мире, работает с венчурными фондами, государственными организациями, академическими учреждениями, инкубаторами, которые помогают отбирать участников программы. Чтобы принять участие в программе Microsoft BizSpark, компания должна быть частной, специализироваться на создании продуктов или сервисов, основанных на программном обеспечении, работать в бизнесе менее 3 лет и иметь меньше 1 млн. долл. оборота.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.